الشاطئ مجانا يوم شم النسيم فى بورسعيد.. واستعدادات مكثفة لاستقبال العيد

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد، إقبالا كبيرا من الأهالى والزوار بالمحافظات الأخرى خلال شم النسيم، وكذلك عيد الفطر المبارك خاصة فى ظل هذه الأجواء الربيعية، بالتزامن مع شم النسيم وعيد القيامة وبعدها عيد الفطر.

ومن جانبه، قال طارق عثمان، مدير إدارة الشاطئ بمحافظة بورسعيد، إنه تنفيذاً لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتوجيهات اللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، بالتعاقد مع المنقذين وبدء عملهم على الشاطئ بدءاً من اليوم وعلى مدار 10 أيام إلى انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك ب 500 جنيه لليوم الواحد بدلا من 300 جنيه فى العام السابق.

وأضاف "عثمان"، أنه يتم التنسيق مع الأحياء وجهاز الإنقاذ والطوارئ لرفع مستوى النظافة فى الشاطئ والعمل على قدم وساق خلال فترة الازدحام، مشيراً إلى أنه من المتوقع الأشغال على الشاطئ يكون بنسبة 60%.

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد تتميز بمناخها المعتدل وطقسها الرائع، هذا بالإضافة إلى أن الشاطئ مفتوح مجاناً للجميع على عكس ما عليه عدد كبير من المحافظات الساحلية، بجانب أنه تم التنسيق مع أصحاب الكافتيريات لتخفيض الأسعار للكراسى والشماسى وكذلك المشروبات على شاطئ بورسعيد.

بورسعيد جاهزة

وأكد المحافظ أن بورسعيد جاهزة لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك، وتستعد لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات.

كما وجه إدارة المصايف والشواطىء بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسى و تكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطىء، فضلا عن تشكيل لجنة مرور من الجهاز التنفيذى والحوكمة و القرى السياحية للتاكد من تقديم خدمات القرى السياحية على أعلى مستوى.

اجتماع تنفيذى استعداداً للأعياد

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، لمتابعة استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم و عيد الفطر المبارك، بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور اللواء عاطف وجدى السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وعبد العظيم رمضان السكرتير الغام المساعد، واللواء يوسف الشاهد المستشار الفنى للمحافظة، وممثل مديرية الأمن والمستشار العسكري، ومديرى المديريات ومديرى الهيئات ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وممثلى القرى السياحة ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال الأعياد التى تجمع جميع طوائف الشعب المصري، موجها التهنئة للحاضرين بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم والفطر المبارك، موجها كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة بالاستعداد المبكر لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال أجازة الأعياد.

وفى هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد مديرية التموين بمراجعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل، مؤكدا أن هناك مخزون استراتيجى كاف من السلع الأساسية والغذائية، موجها بالمتابعة المستمرة لحالة الأسواق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية، لافتا إلى أن هناك تفاوت ف الأسعار بسبب عدد من الباعة الجائلين الذين يتلاعبون بالأسعار، مؤكدا أن الأسواق الحضارية توفر السلع بأسعار مناسبة للمواطن، موجها بتكثيف الحملات الرقابية التموينية لمواجهة جشع التجار.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ بورسعيد بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة التى يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، موجها رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة فى جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل االى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط الكنائيس والمساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالى والحضارى خلال أعياد المسلمين والأخوة المسيحين،فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ و مداخل بورسعيد.

وشدد المحافظ على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى فى المستشفيات والإسعاف خلال الأعياد، هذا وشدد محافظ بورسعيد على تعامل الوحدات المحلية وشرطة المرافق بكل حزم مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أى أعمال مخالفة للقانون و تكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفى الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، وإلتزام شركات النقل الجماعى بين المحافظات وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلى بالمحافظة ومرفق المعديات باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم، ووجه بزيادة أعداد النقل الداخلى بالمحافظة، فضلا عن رفع كفاءة المناطق التى تشهد إقبالا من المواطنين بقرى الجنوب.