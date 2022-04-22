500 جنيه يوميا للمنقذ بداية من شم النسيم إلى عيد الفطر على شاطئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تعليماته بتخصيص 500 جنيه للمنقذ على شاطئ محافظة بورسعيد، وذلك بداية من يوم شم النسيم، وانتهاءً بعيد الفطر المبارك.



وأكد محافظ بورسعيد، أنه تم رفع المقابل للمنقذ خلال هذه الأيام نظرا لإرتفاع الكثافة على الشاطئ والاقبال من المحافظات الأخري على محافظة بورسعيد.



وطالب المحافظ، مدير الشاطئ طارق عثمان، ببذل كثير من الجهد خلال هذه الأيام للخروج بمظهر جيد في أيام أعياد المسيحيين والمسلمين.



وتشهد محافظة بورسعيد، إقبالا كبيرا من الأهالي والزوار بالمحافظات الأخرى خلال شم النسيم وكذلك عيد الفطر المبارك خاصة في ظل هذه الأجواء الربيعية.



ومن جانبه قال طارق عثمان، مدير إدارة الشاطئ بمحافظة بورسعيد، إنه تنفيذاً لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وتوجيهات اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، بالتعاقد مع المنقذين وبدء عملهم على الشاطئ بدءاً من الغد وعلى مدار 10 أيام إلى انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك ب 500 جنيه لليوم الواحد بدلا من 300 جنيه في العام السابق.



وأضاف "عثمان"، أنه يتم التنسيق مع الأحياء وجهاز الإنقاذ والطوارئ لرفع مستوى النظافة في الشاطئ والعمل على قدم وساق خلال فترة الازدحام، مشيراً إلي أنه من المتوقع الأشغال على الشاطئ يكون بنسبة 60%.



وأشار إلى أن محافظة بورسعيد تتميز بمناخها المعتدل وطقسها الرائع، هذا بالإضافة إلى أن الشاطئ مفتوح مجاناً للجميع على عكس ما عليه عدد كبير من المحافظات الساحلية، بجانب أنه تم التنسيق مع أصحاب الكافتيريات لتخفيض الأسعار للكراسي والشماسي وكذلك المشروبات على شاطئ بورسعيد.



