اليوم السابع
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السيطرة على حريق في عصارة عسل أسود بقنا

السبت، 23 أبريل 2022 02:32 م
السيطرة على حريق في عصارة عسل أسود بقنا السيطرة على حريق - صورة ارشيفية
صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في عصارة قصب بمركز فرشوط شمالي قنا.

 

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا  بنشوب حريق في عصارة قصب لإنتاج العسل الأسود ملك ياسر حمدي عطا الله، من قرية الحاج سلام بفرشوط شمال محافظة قنا.

 

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة النقيب علاء الديب محمد، تحت إشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده،  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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