السعودية.. مصرع 8 أشخاص وإصابة 43 آخرين إثر انقلاب حافلة بالمدينة المنورة

وكالات

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب قرابة 43 آخرون في حادث انقلاب حافلة ركاب على طريق الهجرة السريع في المدينة المنورة.

وأضاف: "توجهت على إثرها 26 فرقة إسعاف لإغاثة مصابي الحادث".

وتابع: "تأكدت وفاة 8 من ركاب الحافلة، بينما تفاوتت الحالات الصحية للمصابين، الذين بلغ عددهم 43 حالة، بين 3 إصابات خطرة، و10 متوسطة، و30 في حالة مستقرة".

وأوضح البيان أنه تم "نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفيات"، فيما تستمر الإجراءات النظامية للوقوف على أسباب الحادث.