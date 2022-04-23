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الرئيس السيسى يوجه بإنشاء "محور الحضارة" لربط هضبة المقطم بمتحف الحضارات وعين الصيرة

السبت، 23 أبريل 2022 05:01 م
الرئيس السيسى يوجه بإنشاء "محور الحضارة" لربط هضبة المقطم بمتحف الحضارات وعين الصيرة خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى،  على الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بإنشاء "محور الحضارة"، والذي سيكون بمثابة مدخلاً إضافياً جديداً لهضبة المقطم، حيث سيربط بينها وبين منطقة متحف الحضارات وعين الصيرة وصولاً إلى كورنيش النيل بالمعادي، كما سيتقاطع مع عدد من المحاور العرضية الجديدة الممتدة إلى منطقة شرق القاهرة والقاهرة الجديدة.
 
كما وجه الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة وتوسعة المحور القديم المؤدي إلى المقطم من طريق صلاح سالم ليصبح ٥ حارات في كل اتجاه، بما يساعد على ربط هضبة المقطم بمختلف أحياء القاهرة بشكل سلس، ويتيح انتقال المواطنين على نحو يسير.

 

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