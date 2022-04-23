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الدفاع الروسية: استهدفنا شحنة أسلحة غربية في مطار قرب مدينة أوديسا

السبت، 23 أبريل 2022 07:18 م
الدفاع الروسية: استهدفنا شحنة أسلحة غربية في مطار قرب مدينة أوديسا الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، استهداف شحنة أسلحة غربية في مطار قرب مدينة أوديسا، وقالت وزارة الدفاع الروسية: قصفنا مطارا عسكريا قرب مدينة أوديسا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت  سابق اتهمت روسيا الولايات المتحدة بتحضير استفزازات بهدف إلقاء اللوم على العسكريين الروس في استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية في أوكرانيا .

وقال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيجور كيريلوف، اليوم السبت: "تتوفر لدى وزارة الدفاع الروسية معلومات عن تحضير الولايات المتحدة استفزازات بهدف اتهام القوات المسلحة الروسية باستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية تكتيكية"، مشيرا إلى أن هذه الخطة قد وضعت بالفعل وتمثل ردا على النجاحات التي أحرزتها روسيا في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف كيريلوف:" أن تصريحات استفزازية صدرت بشكل منتظم في مارس وأبريل العام الجاري على لسان قادة الدول الغربية بخصوص خطر استخدام روسيا أسلحة الدمار الشامل"، موضحا أن الولايات المتحدة سبق أن طبقت غير مرة مثل هذه المشاريع لتحقيق أغراض سياسية.


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