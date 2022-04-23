الداخلية تلاحق المحتكرين.. ضبط 1255 قضية تموينية متنوعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1255 قضية تموينية متنوعة من بينهم 6 قضايا حجب سلع غذائية وغير غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (30,530 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز - أعلاف" – 3800 عبوة)، و352 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (29,550 طن "دقيق - زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – لحوم - أعلاف" – 1272 عبوة زيت طعام –13 إسطوانة بوتاجاز – 1151 عبوة سجائر).

كما تم ضبط 370 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15 قضية "تصرف دقيق مدعم" – 7 قضايا تجميع دقيق مدعم – 5 قضايا إستخدام الخبز فى المطاعم - 86 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 102 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 43 قضية عدم وجود سجل – 22 قضية توقف عن الإنتاج – 18 قضية بيع خبز بأزيد من السعر – 72 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (6 طن دقيق مدعم "تصرف"– 3,100 طن دقيق مدعم "تجميع" – 134 رغيف – 186 بطاقة تموينية ذكية - طن دقيق حر "بيع بأزيد من السعر") ، وكذا (24) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (420 عبوة زيت تموينى - 27140 إسطوانة – 7000 لتر "سولار – بنزين") حيث بلغ إجمالى المضبوطات (69,180 طن – 6643 عبوة – 27153 أسطوانة بوتاجاز- 7000 لتر "سولار – بنزين" – 186 بطاقة تموينية ذكية).

وتمكنت الجهود من ضبط (5 طن "أرز أبيض – دقيق أبيض – سكر حر") معبأة داخل عبوات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول وضبط (1272 عبوة "زيت طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، وضبط 26040 إسطوانة بوتاجاز تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على فارق السعر المدعم والتصرف فى 1063 إسطوانة بوتاجاز تم التصرف بها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على فارق السعر المدعم، بحوزة المدير المسئول عن محطة لتعبئة الغاز الصب بمحافظة سوهاج، وضبط 186 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للإستيلاء على قيمة الدعم المقرر لهم، بحوزة مالك مخبز بلدى بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 6,21 طن "لحوم مجمدة – كبدة مجمدة" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بها حروق تجميد تشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها، وضبط (3طن أسماك "مدخنة – مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بينات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها، بحوزة المدير المسئول عن محل لبيع السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، وضبط (1,950 طن لحوم مجمدة ومصنعاتها) بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3طن "أقماح محلية") محظور تداولها بدون تصريح من الجهات المختصة تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (6,5 طن "دقيق أبيض - أرز أبيض - سكر حر") معبأة داخل شكائر بدون مستندات، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وضبط 150 طن حبيبات بلاستيكية معبأة داخل شكائر بدون بيانات "مجهولة المصدر" من مرتجعات الأسواق وغير مطابقة للمواصفات القياسية "مستلزمات إنتاج"، بحوزة مالك مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية بمحافظة المنوفية.

وأثمرت الجهود عن ضبط 4,5 طن "أعلاف حيوانية" معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.