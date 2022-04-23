الداخلية تحرر 5 آلاف مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء كمامة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في تحرير 5768 مخالفة لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 5746 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال22 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 494 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 136 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات617 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.