الحياة جت عليها شويتين.. عملت مشروع "غزل بنات" شوف حكاية شروق الجدعة

الدقهلية - مرام محمد

قصة كفاح ملهمة سطرتها سيدة مناضلة من قرية المعصرة بمحافظة الدقهلية، إذ استطاعت بإرادتها وعزيمتها أن تؤسس مشروعا بإمكانيات بسيطة لتوفير قوت يومها وحياة كريمة لصغيرها.

مشقة يومية تعيشها شروق محمد صاحبة الـ22 عاما، بعد أن وجدت نفسها مسؤولة وحدها عن طفل صغير لا يتجاوز عمره الثلاث سنوات، إذ اهتدت لتأسيس مشروع "غزل بنات" يعينها على مواصلة الحياة بكفاح وعزيمة وأمل.

وفي هذا الصدد، قالت "شروق" لـ"اليوم السابع"، إن مشروع "غزل بنات"، كان سبيلها الآمن لتربية ابنها الوحيد، بعدما انفصل عنها زوجها، تاركا لها طفلا صغيرا يحتاج للتربية والرعاية، مشيرة إلى أنها قررت أن تعتمد على ذاتها وتكون قوية وشامخة وتتحمل المسؤولية لتحمي ابنها الصغير، بعدما عانت كثيرا في الحياة وواجهت العديد من الصعاب والأزمات والمواقف الصعبة.