الحماية المدنية تسيطر على حريق بورشة نجارة في شبين القناطر دون خسائر بشرية

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بورشة نجارة بمنطقة وسط البلد بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، دون خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل ورشة نجارة، بمنطقة وسط البلد دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

على الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص، تبين نشوب الحريق بورشة نجارة بمنطقة وسط البلد، ملك حمادة النجار، دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية.

الحريق بورشة النجارة



السيطرة على الحريق