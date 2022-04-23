اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أبريل 2022 06:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق بورشة نجارة في شبين القناطر دون خسائر بشرية

السبت، 23 أبريل 2022 05:44 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق بورشة نجارة في شبين القناطر دون خسائر بشرية السيطرة على الحريق
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بورشة نجارة بمنطقة وسط البلد بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، دون خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل ورشة نجارة، بمنطقة وسط البلد دائرة مركز شرطة شبين القناطر.

على الفور تم الدفع بسيارتى إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص، تبين نشوب الحريق بورشة نجارة بمنطقة وسط البلد، ملك حمادة النجار، دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية.

الحريق بورشة النجارة

الحريق بورشة النجارة
 
بعد السيطرة على الحريق
 السيطرة على الحريق
 
جانب من الحريق
جانب من الحريق

اخبار القليوبية

امن القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

سيارات إطفاء

ورشة نجارة

شبين القناطر

مديرية امن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق شقة بالطابق الرابع فى بنها دون إصابات

الإثنين، 18 أبريل 2022 10:44 م

"الحماية المدنية" بالقليوبية تسيطر على حريق بـ 3 منازل فى بنها.. فيديو

الإثنين، 18 أبريل 2022 05:16 ص

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بـ 3 منازل فى بنها

الإثنين، 18 أبريل 2022 04:13 ص

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة فى بنها دون خسائر بشرية..فيديو

السبت، 09 أبريل 2022 03:14 م

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمخزن كرتون بشبرا الخيمة

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:55 م

الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بكسارة بلاستيك فى شبرا الخيمة

الثلاثاء، 15 مارس 2022 10:04 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة