الحامل الفيروسى الأعلى يزيد من إصابة المخالط لمصاب كورونا بالفيروس

كتب - فاطمة خليل

مع ارتفاع عدد الحالات ، نشهد أيضا إصابة العائلات هذه المرة ، هو أكثر مزمنة وقاتلة وخطورة، إذا تم اختبار شخص في العائلة إيجابيًا ، فمن المحتمل أن يكون الآخرون قد أصيبوا أيضا، في حين أن البعض قد يكون بدون أعراض والبعض الآخر قد تظهر عليه أعراض خفيفة ، يعيش شخصان إيجابيان معًا خاصة عندما يكون هناك أفراد آخرون من العائلة ، ولكن هل هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به؟، فى خلال التقرير رأى الدكتور MS Kanwar استشاري طب الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة في مستشفى أبولو بالهند ، مدى امان عزل شخصين مصابين بفيروس كورونا معا، بحسب موقع "only my health".

يمكن لشخصين مصابين بالفيروس الحجر الصحي معًا:

على الرغم من أنه قد يبدو شائعا لكثير من الأشخاص ، إلا أنه يجب معالجة هذا الأمر، يجب أن يعرف الناس ما إذا كان من الآمن أم لا عزل أنفسهم معًا، لو إذا كان كلاكما إيجابيًا ، فيمكنك مشاركة نفس الغرفة، إذا كان أي شخص منكم يسعل أو يعطس كثيرا ، فمن الأفضل أن تستخدم قناعا إذا اخترت مشاركة الغرفة.



اجراءت فيروس كورونا بالمنزل

السبب وراء ذلك هو الحمل الفيروسي:

أن الجسم لا يشكل حاجزا بعد الإصابة بالفيروس، هذا يعني أن المزيد من الفيروسات يمكن أن تدخل الجسم أثناء حالة ضعف المناعة لديك، إذا كنت على اتصال مباشر بشخص لديه حمولة فيروسية أعلى ، فقد تدخل جزيئات الفيروس إلى جسمك، هذا يزيد من الحمل الفيروسي وقد تصبح حالتك شديدة.