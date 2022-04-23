

وذكر الجيش الباكستاني - في بيان أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم السبت - أن "إرهابيين أطلقوا النار على جنود عبر الحدود بمنطقة في إقليم /شمال وزيرستان شمال غربي باكستان، ما دعا بالقوات الباكستانية أن ردت بطريقة كبدت بها الإرهابيين خسائر فادحة".



وأدان الجيش بشدة استغلال الإرهابيين للأرض الأفغانية لإجراء أنشطة ضد باكستان، مؤكدا العزم على دفاع عن الحدود الباكستانية ضد تهديد الإرهاب.