التضامن تعلن بدء صرف معاشات مايو

كتب مدحت وهبة

بدأت وزارة التضامن الاجتماعىُ صرف معاشات مايو اليوم الجمعة وتم فتح فروع بنك ناصر اليوم من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا وذلك فى استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وذلك فى إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعىُ انه فى اطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات و المعاشات والمستحقين عنهم فإن البنك يولى اهتماما كبيراً بهم من خلال التوسع فى منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2مليون عميل بإجمالى مبلغ 3 مليار جنيه تقريبا .