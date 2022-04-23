البابا تواضروس: نشجب الاعتداءات المستمرة على الرهبان فى دير السلطان بالقدس

كتب: محمد الأحمدى

أكد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إنه يدين الاعتداءات التى تتم على الرهبان فى دير السلطان بالقدس.

وتابع خلال كلمته بقداس عيد الميلاد المجيد إنه يشكر الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على اتصاله وتهنئته بالعيد والقيادات الأمنية على تأمين احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية، كما وجه الشكر لعدد من قيادات الدولة القضائية والأمنية وعدد من المحافظين.

وأكد أن مايا مرسى رئيسة القومى للمرأة وعدد من الأجهزة الحكومية والمركزية ورؤساء الجامعات ونوابهم ووكلائهم فى مختلف محافظات مصر، هنأوا الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد.

يحتفل آلاف الأقباط الأرثوذكس الأن بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعيد القيامة المجيد، حيث يترأس الصلوات قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأعلنت الكنيسة عن عدد من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالاحتفال مساء اليوم، جاءت كالآتى:

1- منع حضور أي شخص يعانى من أى أعراض مرضية.

2- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة نهائيا طوال فترة التواجد بالكاتدرائية.

3- عدم السماح بالسلام باليد أو التقبيل نهائيا أثناء التواجد بالكنيسة أو داخل نطاق الكاتدرائية.

4- ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للجلوس الموضحة بالكاتدرائية.

5- الحفاظ على المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعى.

6- ضرورة إحضار اللفافة "الإيشارب" الخاص للاستخدام أثناء التناول.