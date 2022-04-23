الانتهاء من المرحلة الأولى بمدينة رفح الجديدة وتسليم الأراضى والمنازل.. التفاصيل

شمال سيناء ـ محمد حسين

كشف اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الانتهاء من أعمال بناء وتشطيب المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة، لافتا إلى أنه جارى استكمال ما تبقى من مرافق خدمية بنسبة تنفيذ 98% بالتزامن مع العمل فى بناء المرحلة الثانية.

وتابع محافظ شمال سيناء فى تصريحات على هامش انطلاق احتفال محافظة شمال سيناء بعيد تحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة، جارى تسليم المنزل وقطعة أرض للمواطنين المستفيدين من التجمعات التنموية بوسط سيناء وعددها 10 تجمعات.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن عملية التسليم انطلقت وتتواصل وسيتم انطلاق العمل فى زراعة الأراضى بعد إجازة عيد الفطر، مضيفا: احتفالات المحافظة بعيدها القومى الذى يناسب يوم تحرير سيناء بدأت اليوم الجمعة بإفتتاح مسجد العاطى الوهاب فى العريش والذى قام بافتتاحه بالتزامن مع افتتاح 16 مسجد بمختلف أنحاء المحافظة.

وتابع إن احتفالات المحافظة متواصلة ولمدة اسبوع وسيتم افتتاح نماذج لمشروعات من كل القطاعات، لافتا إلى أن من بينها مشروع الورش الصناعية فى مدينة العريش الذى تم تجهيزه .

وقال، يجرى بذل اقصى جهد فى قرى الشيخ زويد التى عادت لها الحياة بعمل البنية التحتية وصرف تعويضات المساكن وتم عقد بروتوكول تعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى للبدء فى زراعة أراضى بهذه القرى للمواطنين الأكثر احتياجا على مساحات من فدان حتى 5 أفدنة.