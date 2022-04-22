ننشر برنامج احتفالات شمال سيناء بعيدها القومى بدءا من اليوم ولمدة أسبوع

شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلقت اليوم الجمعة رسميا احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي بافتتاح مسجد العاطى الوهاب بالعريش، ضمن 8 مشروعات خدمية جديدة، مقررا أن يتم افتتاحها تباعا خلال هذا الأسبوع.

وأعلنت محافظة شمال سيناء أن برنامج الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة هذا العام، يستهل اليوم الجمعة بإفتتاح مسجد العاطى الوهاب بالعريش، والسبت نهائى الدورة الرمضانية بالصالة المغطاة بالعريش، والأحد زيارة وتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد بكنيسة الضاحية.

وتتواصل الاحتفالات الأحد بافتتاح المعهد الأزهرى ووضع حجر أساس مسجد الصفا، ووضع حجر اساس المدرسة الفكرية ، ويوم الاثنين مراسم وضع اكليل الزهور على النصب التذكارى، افتتاح مجمع الصناعات الحرفية بالمساعيد ، ووضع حجر أساس اسكان الريسة الجديد ، والحفل الفنى بقصر ثقافة العريش.

ويوم الثلاثاء تنتقل الاحتفالات لوسط سيناء وتتضمن تسليم عقود التجمعات التنموية، افتتاح مدرسة نخل الصناعية ، توزيع 35 منزل بدوى بتجمع الشياحة، توزيع 35 منزل بدوى فى نخل القديمة وافتتاح سد أم البارد.