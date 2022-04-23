الإمارات تعلن خطوات تجديد تأشيرة الإقامة والإجراءات الجديدة للسفر

كتبت ـ آية دعبس

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى أبوظبي يكشف عن أن دولة الإمارات حددت خطوات تجديد تأشيرة الإقامة في والإجراءات الجديدة بشأن السفر ومدة الإقامة والأوراق المطلوبة، حيث توفر الحكومة فترة سماح مدتها 30 يومًا للإقامة القانونية داخل الحدود السياسية للدولة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة، ويجب بعد ذلك تجديد تأشيرة الإقامة قبل انتهاء هذه الفترة من أجل تجنب الغرامات أو العقوبات.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى: إن الخطوات تتمثل في :

١- طريقة تجديد تأشيرة الإقامة في الإمارات لجميع وكافة المقيمين بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة لغير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، يجب على الكفيل الإسراع في تجديدها لمن هم على كفالته خلال فترة تجديد التأشيرة المحددة لتجنب أي عقوبات أو عواقب قانونية.

٢- مدة الإقامة للأجانب المقيمين في الإمارات: لتشريعات الدولة ، توفر الإدارة العامة للمقيمين والأجانب (GDRFA) فترة سماح مدتها 30 يومًا للإقامة القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة.

٣- غرامة عدم تجديد الإقامة في الإمارات:وفقًا لنظام عقوبات الإقامة في دولة الإمارات، فإن عقوبة المكوث في الدولة بعد انتهاء فترة السماح أو عدم تجديد تصريح الإقامة هي:25 درهماً في اليوم لأول ستة أشهر (180 يوماً)، و50 درهماً في اليوم للأشهر الستة القادمة، و100 درهم في اليوم بعد سنة أو أكثر.

٤- الإجراء المتبع في حال انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة في الإمارات: وفقًا لتشريعات الدولة ، مع انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة للأجانب ، تنتهي صلاحية بطاقة الهوية أيضًا ويجب تمديد المبادرة قبل التقدم بطلب لتمديد تصريح الإقامة ، وفقًا للقانون.

٥- طريقة تجديد تأشيرة الإقامة قبل انتهاء مدتها:إذا كانت لدى العميل أسباب تتطلب تمديدها قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الإقامة من شهر إلى ستة أشهر لعدد من الأسباب ، بما في ذلك أسباب السفر أو الأسباب الصحية أو غيرها ، فيجب عليه الحصول على إذن مسبق من الإدارة العامة للإقامة، وللأجانب في الإمارة التي أصدرت التأشيرة.

وأضافت الملحق العمالي أنه يتطلب لتجديد تأشيرة الإقامة في الإمارات، استيفاء نفس الشروط المطلوبة لإصدار التأشيرة لأول مرة ، سواء أكان المقيمون يرعون عائلاتهم أو يكفلون تأشيرة عمل.

المتطلبات الأساسية لتجديد تصريح الإقامة: كفيل بإقامة سارية المفعول، واجتياز اختبار اللياقة الإلزامي لمن تجاوز سن 18 عامًا، وبطاقة التأمين الصحي ، وهي إلزامية حاليًا فقط في دبي وأبو ظبي، تجديد بطاقة الهوية الاتحادية ، والجنسية ، والجمارك ، وإدارة أمن الموانئ (ICA).

أما الأوراق والوثائق المطلوبة من أجل تقديم طلب تجديد تأشيرة الإقامة في الإمارات فتتمثل تقديم نموذج الطلب عبر الإنترنت أو من خلال مكاتب الطباعة المرخصة إلى الإدارة العامة لشئون المقيمين والأجانب في الإمارة المعنية، واصل جواز سفر المكفول، وصورة شخصية للراعي.

فيما يتعلق بكفالة إقامة موظفي القطاع الخاص ، يجب على الشركة الكفيلة تقديم المستندات الإضافية التالية حتى تتمكن من تمديد تصريح إقامة الموظف: نسخة من بطاقة المؤسسة الحالية، ونسخة من الرخصة التجارية الحالية للمنشأة، ونسخة من بطاقة العمل مكفولة محدثة أصولاً، ونسخة من إيصال تجديد بطاقة العمل للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر.

بالنسبة لكفلاء عائلاتهم وعائلاتهم ، مثل: الزوج أو الزوجة ، والأطفال ، والآباء ، والأشقاء (أقارب من الدرجة الأولى والثانية) ، يجب تقديم المستندات الإضافية التالية عند التجديد، نسخة من عقد عمل الزوج / الزوجة أو عقد الشركة إذا كان الكفيل مستثمرًا أو صاحب عمل، وشهادة راتب من جهة العمل توضح الراتب الشهري للموظف، وشهادة زواج رسمية ومصدقة إذا كانت الكفالة للزوجة، وعقد إيجار مسكن مسجل للكفيل، وآخر فاتورة مياه وكهرباء لعقار الكفيل السكني.

وقالت الملحق العمالي إنه يتم تقديم طلب إذن الدخول أو التأشيرة في الإمارات من خلال الإدارة العامة للإقامة والأجانب في الإمارة المعنية أو من خلال القنوات الذكية للإقامة والمواطنة والقنوات الالكترونية.

وتتمثل القنوات الإلكترونية لطلب الحصول على تصاريح الدخول والتأشيرات إلى الإمارات العربية المتحدة:القنوات الذكية للإقامة والجنسية (القنوات الإلكترونية)، والموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمقيمين والأجانب، ودبي، وتطبيق جوال، وتطبيق الهيئة العامة للمقيمين والأجانب بدبي على Google Play أو Apple Store، وتطبيق المكتب الفيدرالي للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على Google Play أو Apple Store.

وتطبيق دبي متوفر الآن على Google Play أو Apple Store،ويمكن للأفراد والشركات التقدم بطلب للحصول على تصاريح الدخول وتأشيرات الزيارة وتصاريح الإقامة من خلال قنوات الإقامة والجنسية الذكية (القنوات الإلكترونية) للمكتب الاتحادي للهوية والجنسية، وبالإضافة إلى ذلك ، لكي يقوم العملاء ، سواء أكانوا أفرادًا أم شركات ، بإجراء معاملاتهم ، يجب عليهم التسجيل أولاً.

كما يمكن استخدام التأشيرة الإلكترونية في نقاط الدخول في دولة الإمارات العربية المتحدة دون الحاجة إلى نشر التأشيرة الأصلية في ميناء الدخول قبل وصول الزائر المكفول.