الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء ثلاثة مراكز خدمية جديدة بجامعة دمياط

دمياط معتز الشربينى

صدق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء ثلاثة وحدات ذات طابع خاص بجامعة دمياط وذلك فى جلسته رقم 726 و التى عقدت فى رحاب جامعة عين شمس وهى: مركز الحلول الذكية التابع لكلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى و الذى سيتولى تدريجيا ملف التحول الرقمى بالجامعة و تحويل كل العمليات الإدارية و التعليمية و البحثية إلى ممارسات تقنية .

كما تشمل المراكز الموافقة عليه مركز الاستشارات و الدراسات الهندسية بكلية الهندسة و الذى يعنى بتقديم الاستشارات الهندسية وحدة دار الضيافة التى تعنى باستضافة أعضاء هيئة التدريس المغتربين و إقامة المؤتمرات و إدارة نوادى الجامعة و غيرها من الأنشطة المشابهة وتعد هذه المراكز استكمالا حيويا لمقومات أيه جامعة ترغب فى التنافس مع الجامعات الكبرى، و يتبقى موافقة وزارة المالية.