اليوم السابع
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السبت، 23 أبريل 2022 11:52 م
أكرم القصاص
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الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء ثلاثة مراكز خدمية جديدة بجامعة دمياط

السبت، 23 أبريل 2022 11:25 م
الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء ثلاثة مراكز خدمية جديدة بجامعة دمياط جامعة دمياط
دمياط معتز الشربينى

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صدق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء ثلاثة وحدات ذات طابع خاص بجامعة دمياط وذلك فى جلسته رقم 726 و التى عقدت  فى رحاب جامعة عين شمس  وهى: مركز الحلول الذكية التابع لكلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى و الذى سيتولى تدريجيا ملف التحول الرقمى بالجامعة و تحويل كل العمليات الإدارية و التعليمية و البحثية إلى ممارسات تقنية .
 
كما تشمل المراكز الموافقة عليه مركز الاستشارات و الدراسات الهندسية بكلية الهندسة و الذى يعنى بتقديم الاستشارات الهندسية وحدة دار الضيافة التى تعنى باستضافة أعضاء هيئة التدريس المغتربين و إقامة المؤتمرات و إدارة نوادى الجامعة و غيرها من الأنشطة المشابهة وتعد هذه المراكز استكمالا حيويا لمقومات أيه جامعة ترغب فى التنافس مع الجامعات الكبرى، و يتبقى موافقة وزارة المالية.
 
 
 

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