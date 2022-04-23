اليوم السابع
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السبت، 23 أبريل 2022 11:08 م
أكرم القصاص
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اعتقال مراقبين من منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في شرق أوكرانيا

السبت، 23 أبريل 2022 10:00 م
اعتقال مراقبين من منظمة الأمن والتعاون الأوروبية في شرق أوكرانيا حرب روسيا وأوكرانيا
وكالات

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قالت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا السبت، إنها تعمل على تأمين الإفراج عن عدد من أعضاء بعثة المراقبة الخاصة الذين تم اعتقالهم في شرق أوكرانيا.

وقالت المنظمة رداً على سؤال إنها "قلقة للغاية من حرمان عدد من أعضاء بعثة المراقبة الخاصة من حريتهم
في دونيتسك ولوجانسك. وتستخدم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا جميع القنوات المتاحة لتسهيل الإفراج عن موظفيها".

وأضافت أنها لا تستطيع إعطاء تفاصيل أكثر في هذه المرحلة.


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