اليوم السابع
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غدا ارتفاع بالحرارة على كافة الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الجمعة، 22 أبريل 2022 01:12 م
غدا ارتفاع بالحرارة على كافة الأنحاء ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 31 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ارتفاع بالحرارة، ليسود  طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت:  القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 26 درجة والصغرى 08 .
 
 

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