اختفاء سفينة على متنها 26 شخصا بينهم طفلان قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية

كتب محمد جمال

وأضافت "إن إتش كيه"، أن السلطات فقدت الاتصال بالسفينة بعد تلقيها بلاغاً من الطاقم عن بدء تدفق المياه إلى هيكل السفينة بعد ظهر السبت، مؤكدةً أن 24 راكباً بينهم طفلان، على متن السفينة التي يشغلها طاقم مكون من فردين.



وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون أن السفينة كانت في منطقة شبه جزيرة شيريتوكو عند الطرف الشمالي لأقصى جزر شمال اليابان، ويعتقد أنها شوهدت قرب شلالات كاشينو.

من ناحية أخرى، قدمت الحكومة الكورية الجنوبية، احتجاجا شديد اللهجة إلى اليابان ضد ادعاء طوكيو المتكرر بملكية جزر دوكدو الواقعة فى أقصى شرق كوريا الجنوبية.

ووفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عارضت سيئول التقرير السنوي الأول لطوكيو حول السياسة الخارجية والأنشطة تحت إدارة رئيس الوزراء فيميو كيشيدا.

واستدعت وزارة الخارجية في سيئول نائب رئيس البعثة في السفارة اليابانية لدى كوريا الجنوبية ناوكي كوماجاى لنقل الرسالة بعد وقت قصير من التقارير عن إدراج هذا الادعاء في الكتاب الأزرق الدبلوماسى اليابانى لعام 2022.

وفي بيان منفصل، دعت الوزارة اليابان إلى التراجع الفورى عن مزاعمها غير العادلة بالسيادة على ما هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الكورية الجنوبية تاريخيا وجغرافيا وبموجب القانون الدولي.

أوضح المتحدث باسم الوزارة تشوى يونج-سام إن الحكومة سترد بشدة على الاستفزازات اليابانية مهما كانت فيما يتعلق بجزر دوكدو، وأضاف أن الحكومة اليابانية يجب أن تدرك بوضوح أن تكرار الإدعاء الجائر حول جزر دوكدو لن يساعد على الإطلاق في إقامة علاقات مستقبلية بين كوريا الجنوبية واليابان.