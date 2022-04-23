اتحاد طلاب هندسة الإسكندرية ينظم إفطارا جماعيا ضخما بعد غياب عامين

الإسكندرية أسماء على بدر

نظم اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية افطار جماعي لطلاب الكلية تحت عنوان " افطار هندسة 2022 " يوم الجمعة الماضي على ملعب كلية الهندسة بعد غياب دام لمدة عامين .

و قام الطلاب بتجميع الموائد الخاصة بالافطار على شكل رجل جالس على ركبتيه و رافعا يديه للسماء داعيا ربه في شهر رمضان الكريم وسط زينة رمضانية ، هكذا كان الشكل الذي يمكنك رؤيته بوضوح من مسقط علوي للملعب حيث يعتبر الشكل السنوي للافطار من أهم ما يشتهر به افطار هندسة الإسكندرية منذ 10 سنوات .

يذكر أن طلاب هندسة الإسكندرية ابتكروا تصميم اشكال مختلفة في السنوات السابقة آخرها كانت راقص التنورة في عام 2019 و التي حققت شهرة كبيرة في ذلك التوقيت ، ومبنى الكلية و هلال و 3 مآذن عام 2018 ، و مدفع رمضان عام 2017 و فانوس كبير في عام 2016 و جميعها لها طابع رمضاني .

واحد اتحاد طلاب هندسة الإسكندرية إنه يسبق يوم الافطار تحضير و تجهيز لمدة شهر تقريبا من المنظمين الذي يكون عددهم ما يقارب 300 منظم من طلاب الكلية و يشهد ملعب الكلية 20 ساعة متواصلة من التجهيزات منذ ليلة اليوم السابق للافطار و حتى الغروب إلا أن مجهوداتهم و ارهاقهم يتبدل في النهاية بسعادة و فرحة بمجرد نجاح الإفطار .

و تعالت أصوات الحضور بهتاف طلاب الكلية المعتاد "هندسة الحضارة، هندسة التاريخ، حتى بالامارة، تحت القبة شيخ" أثناء مشاركتهم في الإفطار الذي يعد الأكبر والأضخم على مستوى الجامعات المصرية حيث يتجاوز عدد الحضور سنويا أربعة الاف فرد ، لذا يقام سنوياً بملعب الكلية الكبير حتى يسع هذا العدد وسط أجواء كرنفالية كبيرة .