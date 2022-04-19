بالأرقام.. تعرف على جهود مديرية أوقاف الأقصر فى بيع 238 من صكوك الإطعام

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه نجح رجال الإدارات المختلفة فى بيع 238 صكا من صكوك الإطعام، فى إدارات أوقاف البياضية والنمسا والطود وأصفون وإسنا، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور ما قامت به الوزارة من الإعلان عن بدء مشروع صكوك الإطعام على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه امتداداً لهذا الدور الرائد، واستجابة لما أعلن عنه مسبقاً عن توافر صكوك الإطعام بالمديرية، وذلك بقيمة مالية إجمالية للصك الواحد مبلغ 300 جنيه فقط لاغير، لمن أراد الشراء والمساهمة فى إدخال الفرح والسرور على الأسر الأولى بالرعاية، وأن هذه الصكوك متوافرة على مستوى المديرية، حيث تم بيع 238 صك من صكوك الإطعام حتى الآن.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه منذ يوم 13 مارس الماضى نجحت المديرية بإداراتها الـ9 التابعة لأوقاف الأقصر فى بيع صكوك الإطعام للجميع، وجاء المركز الأول - اداره أوقاف البياضية قامت ببيع عدد 53 صكا، والمركز الثانى - اداره أوقاف النمسا قامت ببيع عدد 42 صك، والمركز الثالث - إدارة بندر الاقصر قامت ببيع عدد 35 صك، والمركز الرابع - اداره أوقاف اصفون قامت ببيع عدد 30 صك، والمركز الخامس - اداره أوقاف اسنا قامت ببيع عدد 26 صك، والمركز الساس - اداره أوقاف الطود قامت ببيع عدد 20 صك، والمركز السابع - اداره أوقاف ارمنت قامت بيع عدد 16 صك، والمركز الثامن - اداره أوقاف حاجر كومير قامت ببيع عدد 8 صك، والمركز الثامن مكرر - اداره أوقاف الزينيه قامت ببيع عدد 8 صك، والمركز التاسع - اداره أوقاف القرنه لم تقم ببيع أى صك إطعام.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه بناء على ما سبق فيكون مجموع مأتم بيعه على مستوى أوقاف الاقصر من صكوك الإطعام حتى الآن 238 صك، قائلاً: "هنا نود أن نثمن هذا الأمر داعين الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء على هذا الجهد الطيب ونتمنى التوفيق لباقى الساده المحترمين العاملين بالمديرية المكلفين بهذا الأمر وكل عام وانتم بخير وسعاده".