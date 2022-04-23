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أماكن وشروط حضور قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية

السبت، 23 أبريل 2022 04:47 م
أماكن وشروط حضور قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
كتب: محمد الأحمدى

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يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد القيامة المجيد مساء اليوم السبت، الموافق 23 أبريل بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وخلال السطور التالية ننشر أماكن وشروط الدخول في القداس بالكاتدرائية.

 

1 - تفتح الأبواب الخارجية للكاتدرائية فى تمام الساعة السابعة مساءً

2 - لا يُسمح بدخول السيارات

3 - بوابات الدخول:

أولًا: بوابة (١) البوابة الرئيسية بشارع رمسيس:

مخصصة لدخول:

- الوزراء وممثلي البعثات الدبلوماسية.

- الآباء الأساقفة.

- رؤساء الطوائف المسيحية.

- شعب الكنيسة البطرسية، ويسمح بمرورهم عن طريق مسار خاص إلى داخل الكنيسة البطرسية مترجلين بدعوات خاصة صادرة بمعرفة الآباء كهنة الكنيسة.

ثانيًا: بوابة (٣) شارع وحدة مستشفى الدمرداش:

دخول حاملي الدعوات الفضية والمميزة (مترجلين فقط وبدون سيارات) من:

- الضيوف من جاليات الدول الأجنبية.

- شعب كنائس الأنبا رويس (مترجلين بدعوات خاصة صادرة بمعرفة الأباء كهنة الكنيسة).

وقالت الكنيسة إنه يرجى مراعاة الآتى:

الدعوة شخصية.

يتم تقديم الدعوة مع إثبات الشخصية عند الدخول.

تفتح أبواب الكاتدرائية من الساعة السابعة مساءً (نعتذر عن عدم استقبال المصلين قبل هذا الموعد).

لا يُسمَح بدخول السيارات داخل ساحة الكاتدرائية.

من أجل سلامة الجميع نرجو:

- عدم حضور أي شخص يعاني من أي أعراض مرضية مهما كانت خفيفة (ارتفاع بدرجة الحرارة - رشح - سعال ...إلخ.).

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة نهائيًّا طوال فترة الوجود بالكاتدرائية.

- لا يُسمَح بالمصافحة باليد أو التقبيل نهائيًّا أثناء الوجود بالكنيسة أو داخل نطاق الكاتدرائية.

- الالتزام بالأماكن المخصصة للجلوس الموضحة بالكاتدرائية والحفاظ علي المسافات الآمنة للتباعد الاجتماعي.

- إحضار اللفافة (المنديل) الخاص للاستخدام أثناء التناول (وكذلك الإيشارب بالنسبة للسيدات).

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

عيد القيامه

الكاتدرائيه المرقسيه

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