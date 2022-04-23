أسعار الكعك والبسكويت فى مصر لعيد الفطر 2022

كتب إسلام سعيد

بدأت متاجر التجزئة و محلات الحلويات الكبرى، في عرض علب كحك العيد لعام 2022، وتختلف الأسعار من متجر لآخر، وينشر اليوم السابع متوسط أسعار الكحك في السوق المصرية، كالتالي:

الكحك الملبن بسعر 90 جنيه.

الكحك المكسرات بسعر 100 جنيه.

الكحك الساده بسعر 105 جنيه.

البسكويت السادة بسعر 90 جنيه.

بسكويت نشادر بسعر 90 جنيه.

بسكويت برتقال بسعر 90 جنيه.

البسكويت الشوكولاتة بسعر 100 جنيه.

بيتي فور سادة بسعر 90 جنيه.

البيتي فور الشوكولاته بسعر 100 جنيه.



وتزيد الأسعار بالنسبة للأصناف المجهزة والمخبوزة بالسمن البلدي على النحو التالي:

الكحك الملبن بسعر 105 جنيه.

الكحك المكسرات بسعر 115 جنيه.

الكحك السادة بسعر 115 جنيه.

البسكويت السادة بسعر 105 جنيه.

الغريبة السادة بسعر 115 جنيه.

الغريبة المكسرات بسعر 130 جنيه.

البيتي فور السادة بسعر 105 جنيه.

البيتي فور الشوكولاته بسعر 115 جنيه.

المعمول بسعر 100 جنيه.

الكيلو المشكل 105 جنيه.

وتقوم بعض متاجر توزيع وصناعة الحلويات الشهيرة بتقديم العديد من العروض والتخفيضات على علب كحك العيد، كما توفر بعض المتاجر أصناف أكثر من تلك المعتادة صاحبة الشعبية الكبيرة في السوق.