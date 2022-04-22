33 قتيلا و43 جريحا فى انفجار استهدف مسجدا فى قندوذ الأفغانية

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام أفغانية، إن عدد ضحايا الانفجار في مسجد بمدينة قندوز الأفغانية وصل إلى 33 قتيلاً و43 مصابًا، وهو ثاني انفجار يستهدف المساجد في أفغانستان لليوم الثاني على التوالي.

وقالت حركة "طالبان في بيان، إن الانفجار الذي دوى اليوم أثناء صلاة الجمعة في مسجد مولوي سكندر بمنطقة إمام صاحب في ولاية قندوز شرق البلاد، خلف 33 قتيلا و43 جريحا.

وقدم ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة، التعازي للضحايا، قائلا: "تدين إمارة أفغانستان الإسلامية بشدة التفجيرات التي استهدفت المدنيين في كابل وبلخ وقندز. هذه الجرائم من عمل دوائر لا علاقة لها بالمجتمع الأفغاني. نتقدم بأحر التعازي لأسر الشهداء والجرحى ، متمنين للشهداء الجنة والشفاء العاجل للجرحى".

ويأتي ذلك بعد يوم من سقوط 31 قتيلا و87 جريحا على الأقل جراء انفجار آخر دوى في مسجد سه دكان في مدينة مزار شريف، (وهو أحد أكبر المساجد في أفغانستان)، وتبنى تنظيم "داعش" هذا الهجوم.