اليوم السابع
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يا جمال كحك العيد والبسكويت فى المنصورة.. ستات البيوت بيخبزوها فى فرن بلدى.. لايف

الجمعة، 22 أبريل 2022 05:39 م
يا جمال كحك العيد والبسكويت فى المنصورة.. ستات البيوت بيخبزوها فى فرن بلدى.. لايف تجهيز حلويات العيد
الدقهلية - مرام محمد

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من منزل إحدى أسر مدينة المنصورة، رصد خلاله تجهيزهم لحلويات العيد من كحك وبسكويت وبيتي فور في الفرن البلدي، احتفالا بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

 



وعلى أنشودة "يا كحك العيد يا احنا.. يا بسكويت يا احنا"، نشرت الأسرة البهجة والفرحة أثناء تجهيزها لحلويات العيد، والتي تعتبر بالنسبة لهم عادة تراثية أصيلة تكمل فرحتهم بعيد الفطر.

وفي هذا الصدد، قالت أميرة السعيد لـ"اليوم السابع"، إنها اعتادت منذ طفولتها على رؤية أقاربها وأهالي قريتها وهم يجتمعون مع بعضهم البعض لتجهيز صواني الكحك والبسكويت والبيتي فور، ويتسابقون على الذهاب لفرن القرية لتسوية ما صنعوه مع بعضهم البعض من حلويات مختلفة، مشيرة إلى أنها حافظت على تلك العادة الأصيلة مع أسرتها؛ لتسعدهم بطقوس وتقاليد العيد وبهجته.

وتابعت أنها تقوم دوما بشراء كافة مستلزمات صناعة حلويات العيد مع قرب انتهاء شهر رمضان الكريم، وتجتمع سنويا مع أصدقائها وجيرانها في منزلها برفقة أطفالهم، لتجهيز الكحك والبسكويت والبيتي فور؛ موضحة إلى أنهم يساعدون بعضهم البعض حتى ينتهون من تجهيز كافة الصواني في جو يسوده الألفة والبهجة والمحبة.
 

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كحك-العيد-فى-المنصورة-(1)


 


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الدقهلية

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