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"ياسمين يوسف وسعاد يحيى".. أصوات ذهبية فى التلاوة والإنشاد بكفر الشيخ

الجمعة، 22 أبريل 2022 11:55 م
"ياسمين يوسف وسعاد يحيى".. أصوات ذهبية فى التلاوة والإنشاد بكفر الشيخ ياسمين يوسف وسعاد يحيى من حفظة القرآن الكريم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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التقت عدسة اليوم السابع بموهبتين في الإنشاد وصاحبتي صوت ذهبي في التلاوة، من قرية عويرة التابعة لمركز كفر الشيخ، الطفلتان ياسمين يوسف وسعاد يحيى، بالصف السادس الإبتائي، بدأ حفظهما للقرآن الكريم وكان عمر كل منهما 4 سنوات.

قالت ياسمين يوسف، الفضل لله في حفظها القرآن الكريم ولوالديها، واكتشفت صوتها والدتها، ولديها شقيقتان بارعتان في التلاوة، وحصلن على جوائز متعددة في المسابقات التي شاركن فيها، مؤكدة أنها تتمنى من مقرءة مشهورة.

 

وأضافت سعاد يحيى، أنعم الله عليها بحفظ عدد من أجزاء القرآن الكريم وتستكمل حفظها لكتاب الله ، وإنها تتمنى أن تكون طبيبة.

ياسمين يوسف وسعاد يحي من حفظة القرآن الكريم
ياسمين يوسف وسعاد يحي من حفظة القرآن الكريم

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