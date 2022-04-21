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صور.. فرقة السباعية للإنشاد الديني تجذب جماهير ثقافة حسن فتحى بالأقصر

الخميس، 21 أبريل 2022 09:53 م
صور.. فرقة السباعية للإنشاد الديني تجذب جماهير ثقافة حسن فتحى بالأقصر فرقة السباعية للإنشاد الديني تجذب جماهير ثقافة حسن فتحى
الأقصر - أحمد مرعى

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تواصلت بمحافظة الأقصر الأمسيات الرمضانية المختلفة، حيث أعد قصر ثقافة حسن فتحى غرب المحافظة عرض فني لفرقة السباعية للإنشاد الديني وإلقاء قصائد "قمر سيدنا النبى، المسك فاح، ياجمال النبى" بقيادة الشيخ حسين البيومى، حيث تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد.

كما عقد قصر ثقافة حسن فتحى اليوم محاضرة بعنوان "حرية التعبير واحترام المعتقدات الدينية" قدمها سيد صدقى فهمى مسئول القصر، وتحدث عن مفهوم حرية التعبير وأهمية حرية التعبير في رقي وتقدم الأمم وضوابط هذه الحرية، ويجب أن تحترم هوية وثقافة الغير ومعتقداتهم الدينية، وتؤكد على قيم الاحترام المتبادل وثقافة العيش المشترك، وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "قواتنا الباسلة درع الوطن"، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر يحيى بحر وألقى قصيدة بعنوان"ربنا ربنا"، بالإضافة إلى ذلك ورشة فنون تشكيلية" رسم العاشر من رمضان" مع مواهب القصر.

فيما قدم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان" الوقاية من مخاطر الإنترنت" وتحدث الدكتور عبده الضوي خلالها، عن الطرق الصحيحة لإستخدام الإنترنت وأضرار استخدام الانترنت بشكل مفرط، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان"الحداثة عند صلاح عبد الصبور" وتحدث عمرو عبد الصبور عن أدرك صلاح عبد الصبور كغيره من شعراء الحداثة، وأهمية اللغة الشعرية في تشكيل حداثة النص الشعرى فعمل على تجديدها وتفجير طاقاتها الإبداعية وإبراز مكوناتها، ولقد تجسد هذا في ديوانه "الناس في بلادي" حيث اهتم بهذه الأخيرة اهتماما كبيرا سواء على مستوى المفردة، أو مستوى التركيب، فشحن مفردات معجمه بطاقات إيحائية بالغة الثراء، وأعد قصر ثقافة الطفل بالتعاون مع الأزهر الشريف محاضرة بعنوان" أحكام الصيام" وقدمت الدكتورة مروة عبد الفتاح نصائح للمرأة المسلمة في رمضان وفضائل الشهر الكريم وكيفية استغلال الوقت فى العبادة، بجانب ذلك أعد القصر دوريا ثقافيا للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته وفاء أبو العلمين.

 

فرقة السباعية للإنشاد الديني تجذب جماهير ثقافة حسن فتحى (1)
 
فرقة السباعية للإنشاد الديني تجذب جماهير ثقافة حسن فتحى (2)
فرقة السباعية للإنشاد الديني تجذب جماهير ثقافة حسن فتحى (2)

 

فرقة السباعية للإنشاد الديني تجذب جماهير ثقافة حسن فتحى (3)
 
فرقة السباعية للإنشاد الديني تجذب جماهير ثقافة حسن فتحى (4)

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