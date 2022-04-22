والد الأطباء الثلاثة ضحايا حادث الإسماعيلية: أحتسبهم من الشهداء.. فيديو

دمياط:معتز الشربيني

قال أحمد محمد عثمان والد الأطباء الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارتهم بترعة الجلبانه في الإسماعيلية، احتسبت أولادي من الشهداء، آية حصلت على بكالوريوس الصيدلة جامعة الدلتا بتقدير امتياز، وكنا ننتظر تعيينها معيدة، وتدرس دبلوم تحاليل بكلية العلوم، ومحمود في بكالوريوس الصيدلة بجامعة سيناء، وآلاء بالفرقة الثانية طب الأسنان بذات الجامعة.

وأضاف أن الابنه الكبرى آية توجهت إلى جامعة سيناء لقضاء يومين مع أشقائها ثم العودة الثلاثة مع بعضهم، وفي يوم الحادث الأربعاء اتصلت بمحمود قالي: يا بابا هنفطر ونيجي، ابني لدية سيارة ماركة هيواندي، ومعتاد على الطريق بيروح وبيجي لسنوات، في طريق العودة كان معه طالب صديقة يدعي محمود الكحلاوي، ناحية الاسماعلية اتقلبت السياره في الترعة، نجح صديقهم الرابع في العوم وتم إنقاذ حياته، بينما أولادي الثلاثة احتسبهم من الشهداء.

وأوضح أنه كان يعمل محاسبا في إحدى الدول العربية لمدة 25 سنة، وعاد مستقرا في بلدته منذ 2018، ولدية 6 أبناء، الثلاثة ضحايا الحادث و عمرو في الصف الثاني ثانوي و بنتان صغرين .

كان استيقظ أهالى محافظة دمياط على خبر حزين، بعد وفاة 3 أشقاء " بكليتى الطب والصيدلة "من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بناحية ترعة الجلبانة طريق الإسماعيلية / العريش.

وتم إخطار مرور الاسماعيلية لمعاينة موقع الحادث وتحديد أسبابة، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى القنطرة شرق، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعاينة موقع الحادث واستصدار تصريح بدفن الجثث وتسليمها لذويهم.



وكان ثلاثة أشقاء لقوا مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، قرب قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، على طريق "القنطرة شرق _ العريش"، وأصيب شخص آخر نقل إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج.





