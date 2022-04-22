انطلاق احتفالات شمال سيناء بالعيد القومى للمحافظة اليوم بافتتاح مسجد بالعريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

تنطلق اليوم احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومى بافتتاح مسجد العاطى الوهاب بالعريش، ضمن 8 مشروعات خدمية جديدة، مقررا أن يتم افتتاحها تباعا خلال هذا الأسبوع.



وأعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى اليوم، أن الاحتفالات والافتتاحات تنطلق الجمعة بافتتاح مسجد العاطي الوهاب بالعريش، والمعهد الأزهري بقرية سلمانة ببئر العبد، وافتتاح مجمع الصناعات الحرفية بالعريش، افتتاح مدرسة نخل الصناعية، افتتاح سد البارد بوسط سيناء.



أشار المحافظ الي وضع حجر الأساس لمجمع الصفا الإسلامي ببئر العبد، وضع حجر الأساس للمدرسة الفكرية ببئر العبد، وضع حجر الأساس لإسكان الريسة الجديد.



وخلال احتفال المحافظة بعيدها القومي يقوم المحافظ بحضور حفل الافطار الجماعي بالمدينة الشبابية بالعريش، حضور ختام الدورة الرمضانية التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالصالة المغطاة بالعريش.



كما يقوم المحافظ بتوزيع عقود 25 منزلا بدويا بمدينة نخل القديمة، و25 منزلا آخر بتجمع الشياحة بنخل، بجانب توزيع عقود التجمعات التنموية الجديدة فى وسط سيناء.