موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 22-4-2022.. الدولار الجمركي بـ16 جنيهًا

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 22-4-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي عند 16 جنيها من يوم 22 إبريل حتى 30 أبريل الجاري، وارتفعت أسعار الذهب بقيمة 10 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 حوالي 1090 جنيهًا للجرام، ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري إلى زيادة سعرية في الدولار الأمريكي.

وزارة المالية تعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها حتى نهاية أبريل أعلنت مصلحة الجمارك، تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى نهاية شهر أبريل الجاري، وحددت المصلحة، وفقًا لمنشور الأسعار رقم 56 لسنة 2022، أسعار صرف العملات الأجنبية من يوم 22 إبريل 2022 حتى 30 أبريل 2022. أعلنت مصلحة الجمارك، تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى نهاية شهر أبريل الجاري، وحددت المصلحة، وفقًا لمنشور الأسعار رقم 56 لسنة 2022، أسعار صرف العملات الأجنبية من يوم 22 إبريل 2022 حتى 30 أبريل 2022.

يذكر أن الدولار الجمركي هو نفس الدولار الموجود في البنوك الأخرى، ولكن يتم تثبيت سعر واحد للدولار الجمركي على عكس الدولار في البنك المركزي والبنوك الاخرى فيكون سعر الصرف متغير بشكل يومي.

أسعار الذهب اليوم ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 1090 جنيها شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 أبريل 2022، ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهات، وسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 1090 جنيهًا للجرام، ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري إلى زيادة سعرية في الدولار الأمريكي. شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 أبريل 2022، ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهات، وسجل الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 1090 جنيهًا للجرام، ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري إلى زيادة سعرية في الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 934 جنيها.

عيار 21 سجل 1090 جنيها.

عيار 24 سجل 1246 جنيها.

الجنيه الذهب 8720 جنيها.



رفع كفاءة الطرق والميادين وزارة الإسكان: نفذنا 462 مشروعا في سيناء بمليارات الجنيهات منذ 2014 تزامناً مع ذكرى تحرير سيناء، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزي للتعمير بالوزارة، تولى خلال الفترة من 2014 وحتى الآن العمل في 462 مشروعاً لصالح سيناء ومدن القناة بمليارات الجنيهات، وتشمل مشروعات سكنية وتنموية وطرق وخدمات ومرافق وكهرباء، بجانب مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمنطقة سانت كاترين. تزامناً مع ذكرى تحرير سيناء، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الجهاز المركزي للتعمير بالوزارة، تولى خلال الفترة من 2014 وحتى الآن العمل في 462 مشروعاً لصالح سيناء ومدن القناة بمليارات الجنيهات، وتشمل مشروعات سكنية وتنموية وطرق وخدمات ومرافق وكهرباء، بجانب مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمنطقة سانت كاترين.

وأكد وزير الإسكان، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن تلك المشروعات تستهدف المساهمة في تنمية سيناء من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق، بما يحقق تحسين مستوى المعيشة للأهالى، وتوفير احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، وتسهيل الحركة، وربط سيناء بالوطن الأم.