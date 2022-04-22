اليوم السابع
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معهد إعداد القادة ووزارة التضامن ينظمان اليوم فوج "البطولة ..أنت الأقوى"

الجمعة، 22 أبريل 2022 09:52 ص
معهد إعداد القادة ووزارة التضامن ينظمان اليوم فوج "البطولة ..أنت الأقوى" صندوق مكافحة الإدمان
كتب ـ محمد صبحى

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يشهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي اليوم  الجمعة انطلاق فعاليات فوج "البطولة ..أنت الأقوى"، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعى، وذلك تحت رعاية  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  الدكتورة نيفين  القباج وزير التضامن الاجتماعي، وبقيادة  الدكتور كريم همام مدير المعهد، الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، وتقام الفعاليات خلال الفترة من الجمعة الموافق 22 أبريل إلي الأثنين الموافق 25 أبريل 2022.
 
ومن جانبه، أشار  الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، على الدور الحيوي والتنويرى للمعهد فى تنمية وعي شباب الجامعات بقضايا وطنهم من خلال الندوات التوعوية التي تساهم في صقل خبرات الشباب، وكذلك تعمل على مواجهة الشائعات وتحصين المجتمع، وتوضيح الحقائق والأفكار المغلوطة وترسيخ المفاهيم والتعاليم الدينية الصحيحة والسمحة، وترسيخ الولاء والانتماء للوطن، خاصة أن استكمال عملية البناء والتنمية تعتمد على شباب مصر، لذا وجب إعدادهم إعداداً سليماً، يمكنه من تحمل مسؤولياته، وتعميق قدراته الذهنية والثقافية، وإعداده ليكون شخصية مؤثرة فى المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية التي تنفذها القيادة السياسية من أجل مستقبل أفضل.
 
 ويتضمن برنامج هذا الفوج استقبال الطلاب والجلسة الافتتاحية والعديد من الندوات ومنها ندوة بعنوان تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والمغلوطة، وكذلك ندوة بعنوان المخدرات ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى مواجهتها، هذا بجانب أنشطة متنوعة، بالٱضافة إلي مجالات التسابق، والصورة الجماعية بالزى الرسمى، ويختتم الفوج بنهائى البطولة وتوزيع الكؤوس وشهادات التقدير.

معهد إعداد القادة

وزارة التضامن

انت اقوى من المخدرات

اخبار مصرية

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