صندوق مكافحة الإدمان: حملة انت أقوى من المخدرات ساهمت فى زيادة طلب العلاج 400%

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

استعرض عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الأثر المجتمعى لسلسلة الحملات الإعلامية "أنت أقوى من المخدرات" مؤكدا أن الإعداد لهذه الحملات له منهجية علمية من خلال تحليل الوضع الراهن لمشكلة التعاطى وتحليل بيانات المترددين لطلب العلاج مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تفنيد تلك الحملات للمفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات بالإضافة إلى اجراء استطلاعات رأى مع الشباب وجلسات حوارية مع المتعافين وورش عمل لتقيم وقياس أثر كل حملة تحت إشراف لجنه أكاديمية من المتخصصين

جاء ذلك خلال إطلاق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" ،بمشاركة تطوعية من النجم العالمى محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطنى ونادى ليفربول الإنجليزي، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وكبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.

وأضاف "عثمان" أن تحليل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن سنويا تعتبر مرشدا للوضع الراهن للتعاطى فى المجتمع المصرى حيث بلغت نسبة الذكور المتقدمين للعلاج 95% بينما الإناث بلغت نسبتهم 5% ، وتشير البيانات أن الفئة العمرية من 21-30 سنه النسبة الأكبر بنسبة 43,33% يليها الفئه العمرية من 31ـ 40 سنه نسبة 36.3 % ، بينما تشير البيانات إلى تدنى سن التعاطى إلى أقل من 15 سنه بنسبة 13.6% لافتا الى أن حملة " أنت أقوى من المخدرات" أحدثت تأثيرا على المستوى القومى والوطنى خلال المراحل السابقة .

حيث ساهمت فى زياده فى معدلات الطلب على العلاج بنسبه 400% و بلغت طلبات العلاج 140 ألف مريض خلال 2021 بعد أن كانت 35ألف مريض خلال 2014 وزادت نسبه المتقدمين للعلاج من الإناث لتصل إلى 5% من اجمالى عدد المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن"16023” بعد ان كانت 1% خلال عام 2014 ، وتواكبا مع تنامى الطلب على العلاج تم التوسع فى تقديم خدمات العلاج والتأهيل من خلال 28 مركز علاجى فى 17 محافظة مقارنه ب21 مركز علاجى فى 7 محافظات عام 2014.

كما أن الحملة أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولى ،حيث تم عرضها كأحد قصص النجاح فى المؤتمر الدولى لمكتب الأمم المتحده المعنى بالجريمة والمخدرات بنيروبى 2017 وفينا 2020 ، ووصفتها هيئة الأمن العام فى الصين أحد أهم الحملات المؤثرة فى مجال الوقايه من المخدرات فى العقد الماضى وتم ترجمتها لخمس لغات وإذاعتها ، كما أهتمت المحطات الإخبارية العالمية BBC – CNNووكالة الأنباء الصينية بتغطية تلك الحملات ، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولى فى مسابقة دبى للأعمال الإبداعية.