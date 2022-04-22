مصرع مدير إدارة كهرباء الإبراهيمية وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

لقى مدير إدارة كهرباء الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، مصرعه، فيما أصيب 6 أشخاص بينهم طفلان بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الإقليمى ديرب نجم الزقازيق- أمام قرية بهنباى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القنايات المركزى والمصابين إلى المستشفيات القريبة، لتلقي الخدمة الطبية اللازمة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى الزقازيق- ديرب نجم أمام قرية بهنباى.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى، ما أسفر عن مصرع "وحيد إسماعيل توفيق" 43 عاما مدير إدارة كهرباء الإبراهيمية ومقيم ديرب نجم، وإصابة كل من "سعيد طلبة" 55 عاما مقيم منيا القمح، ونجله" محمد" 15 عاما وإصابة " محمود ماضى" 34 عاما مقيم ديرب نجم، و" سعد عزت" 40 عاما مقيم بديرب نجم و" محمد فكرى الصادق" 50 عاما مقيم ديرب نجم ونجله" مصطفى" 12 عاما بسحجات وكدمات وكسور متعددة وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، تم نقل الجثة إلى مستشفى القنايات المركزى والمصابين من قبل سيارات الإسعاف إلى المستشفيات القريبة، لتلقى الخدمة الطبيبة اللازمة والإسعافات الأولية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث بشأن الحادث.