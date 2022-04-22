اليوم السابع
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السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية فى عمارات الشمس بالعاشر من رمضان

الجمعة، 22 أبريل 2022 09:52 ص
السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية فى عمارات الشمس بالعاشر من رمضان جانب من الحريق
الشرقية ـ فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، فجر اليوم، من إخماد حريق نشب بوحدة سكانية بعمارات الشمس بالحى العاشر فى مدينة العاشر من رمضان ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

بداية الواقعة، كانت بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من فرقة العاشر من رمضان، يفيد بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بوحدة سكانية بعمارات الشمس بالعاشر من رمضان.

انتقلت الأجهزة الأمنية بالعاشر من رمضان وقوات الحماية المدنية التى دفعت بسيارتى إطفاء لموقع الحريق ودفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات تحسبا لوقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب حريق بوحدة سكنية بالطابق الثالث بعمارات  الشمس بالحى العاشر غرب مدينة العاشر من رمضان وتم السيطرة على الحريق واخماده، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، وجارى تحرير المحضر اللازم، وانتداب الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق وبيان عن مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

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الشرقية

حريق

وحدة سكانية العاشر من رمضان

عمارات الشمس

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