مصرع شاب وإصابة 6 آخرين فى حادثى سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي شاب مصرعه وأصيب 6 آخرين في حادثين سير ببني سويف، ففى الحادث الأول لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان في حادث تصادم ميكروباص مع دراجة نارية بصحراوي الفشن.

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص مع دراجة نارية تروسيكل بالطريق لصحراوي الغربي مدخل الفشن.

واستقبل مستشفى الفشن أحمد راضي خلاف، 16 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج ونزيف وتوفى على إثر إصابته وإصابة شقيقه ياسر راضي خلاف، مصاب جرح قطعي بالرأس وسحجات وكدمات بالجسم ، 21 سنة ونجل عمومتهما حاتم رجب خليف، 17 سنة مصاب بجرح قطعي بالراس وسحجات كدمات بالجسم، وجميعهم يقيمون بقرية الجمهود بمركز الفشن.

وفي الحادث الثاني أصيبت ربة منزل و3 من أسرتها في حادث انقلاب توك توك بالطريق الزراعي مصر اسيوط أمام عزبة عوض الله التابعة لمركز ناصر.

واستقبل مستشفى ناصر العام " ايمان . ح . م" 34 سنة، مصابة جروح وكدمات، و " عمر . أ . م " 17 سنة مصاب جروح وكدمات واشتباه كسر بالقدم اليمنى، و " ابو بكر . أ . م " 9 سنوات مصاب جروح وكدمات، و" زينب . أ . م" 5 سنوات مصابة جروح وكدمات، وجميعهم يقيمون بمركز ناصر.