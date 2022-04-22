مصرع شابين في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة في كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

لقى شابين مصرعهما في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة في كرداسة، وتم نقلهما إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق صفط كرداسة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الحادث وقع بين دراجة بخارية يستقلها شابين وسيارة، مما أسفر عن مصرع الشابين.

تم تحديد هوية المتوفيين، واستدعاء أفراد أسرتيهما، والاستماع لأقوال قائد السيار.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.