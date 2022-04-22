مستشفى حورس بالأقصر تنجح فى إصلاح تهتك كامل بشريان ذراع لفتاة 25 سنة

الأقصر - أحمد مرعى

نجح قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت بالأقصر، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى عملية إصلاح تهتك كامل بشريان الذراع الأيسر نتيجة كسر مضاعف وإنقاذ الذراع من البتر.

وفى هذا الصدد قام أطباء قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى حورس بإصلاح قطع وتهتك "15 سم" بالشريان العضدى الأيسر لفتاة تبلغ من العمر 25 سنة، وذلك نتيجة لكسر مضاعف بالذراع، باستخدام رقعة وريدية واستعادة الدورة الدموية عاجلا بالذراع ومنع مضاعفات القصور الحاد بالدورة الدموية.

وفى نفس السياق أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه لا يزال قسم جراحة عظام الأطفال بمستشفى حورس التخصصى بمدينة أرمنت، يقدم المزيد من النجاحات والتميز، حيث تم إجراء عملية لطفل فاقد القدرة على المشى نتيجة شلل دماغى، أدى إلى قصر فى عضلات الركبة ووتر أكيليس للقدم اليسرى.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن الفريق الطبى بقسم جراحة عظام الأطفال نجح فى إجراء عملية جراحية دقيقة لتطويل الأوتار والعضلات الضامة، واستعادة وضع القدم الصحيحة للطفل، بعد أن كان غير قادر على المشى نتيجة لشلل دماغي.