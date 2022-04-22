مدير مشروع مثلث ماسبيرو: الدولة أوفت بوعدها ووفرت سكنا بديلا ونسبة الإنجاز 90%

رامى محيى الدين

قال مدير مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو المهندس نسيم سليم، إن المشروع يضم سكنا بديلا الراغبين في العودة للمنطقة مرة أخرى، مؤكدا أن الدولة المصرية وعدت المصريين وأوفت بوعدها، على الرغم من المشككين في قدرة الدولة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مشروع السكن البديل عبارة عن برجين، كل منهما يضم 18 طابقا، تضم أكثر من 900 وحدة سكنية، متابعا: "نسبة الإنجاز وصلت لـ 90 % في مشروع السكن البديل"، مشيرا إلى أن تسليم الوحدات سيتم من خلال محافظة القاهرة، ومن خلال العقود المبرمة من المواطنين الذين طلبوا العودة مرة أخرى للمنطقة، موضحا أن القيمة الايجارية، والفترة الزمنية يتم تحديدها من قبل محافظة القاهرة.

وتابع: الوحدات تتباين في المساحات حسب الحصر الذي تم من قبل المحافظة لسكن كل مواطن قبل التطوير، لافتا إلى أن منطقة مثلث ماسبيرو محدود والمشروع يعمل على التخطيط بشكل متناسب، ومتوافر فيه المحال التجارية والمولات والسينما.