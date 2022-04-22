"مبروك كسبت".. أداة تشكيل عصابى تخصص فى النصب على عملاء البنوك

كتب محمود عبد الراضي

اعترف أفراد عصابة بانتحال صفة خدمة عملاء للنصب على المواطنين والحصول على أموالهم، من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم، بإقناع ضحاياهم بفوزهم بجوائز مالية ومنح للنصب عليهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم ، من خلال قيام بعض الأشخاص بالاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بــ (شركات المحمول – البنوك – مندوبى إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائر مالية أو منح مقدمة من تلك الجهة – تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية – مساعدتهم فى الحصول على قروض)، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك ، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية جسيمه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن المنيا، تم توجيه حملة مكبرة لاستهداف القائمين على ذلك النشاط الإجرامى بإحدى القرى الكائنة بدائرة مركز شرطة العدوى بالمنيا، وأمكن ضبط تشكيل عصابى ضم (5 أشخاص، "لعدد أربعة منهم معلومات جنائية"، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، وبحوزتهم (5 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بــــ" العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا – العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى – العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى – العديد من التطبيقات الإلكترونية والتى تستخدم لتغيير أصوات المتصلين يستخدمها المتهمين عند الإتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفات خدمة عملاء البنوك)، كما أمكن الاستدلال على عدد (10) من المجنى عليهم.

وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب واحتيال من قبل المتهمين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.