ليلة القدر خير من ألف شهر.. صلاة الفجر من الجامع الكبير فى الوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له تغطية خاصة اليوم الجمعة لصلاة الفجر في أولي الليالي الوترية لشهر رمضان المبارك من مسجد الجامع الكبير بالوادى الجديد وسط إجراءات وقائية وتطبيق تعليمات وزارة الأوقاف بالالتزام بوقت صلاة الفجر ومشاركة من النساء والأطفال في الأماكن المخصصة لهم .

ويعتبر الجامع الكبير أحد اهم واشهر المعالم الاسلاميه التي تتميز بها محافظة الوادى الجديد عامه، ومدينه الخارجه خاصه، لما يمثله المسجد من قيمه دينيه كبيره لابناء المدينه، حيث تم بناء المسجد فترة حكم محافظ الجنوب محمد بك وصفي، عام 1936م، في عهد الملك فاروق.

ويقع الجامع الكبير في ميدان الشعله او منطقه البلد بالخارجه، وتم بناؤه علي مساحه 1700 متر مربع، بالطوب اللبن ، وشيدت له اعلي مئذنه، كانت هى الأعلى لتميزه عن باقي المساجد، وتم ترميمه في عهد انور البارودي محافظ الوادي الجديد الراحل.

وفي عام 2006 تم إعادة بناء المسجد مرة أخرى وافتتح في عام 2012، وبلغت تكلفه انشائه حوالي 12 مليون جنيه، وسمي المسجد الجديد "بالمجمع الاسلامي الكبير"، لتضمنه مصلي للرجال علي مساحه 900 متر مربع، ومصلي للنساء علي مساحه 120 متر مربع، ومكتب لتحفيظ القران الكريم، وعيادات خارجيه، ودار ضيافه.