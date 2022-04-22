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لندن: قوات أوكرانية تبدأ تدريبا في بريطانيا للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي

الجمعة، 22 أبريل 2022 12:41 ص
لندن: قوات أوكرانية تبدأ تدريبا في بريطانيا للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قالت السلطات البريطانية، إن قوات أوكرانية تبدأ تدريبا في بريطانيا للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكرانى، إن أوكرانيا تحتاج لـ7 مليارات دولار شهريا لتعويض الخسائر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف فولوديمير زيلينسكي، أنه يمكن استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا.

وأوضح الرئيس الأوكرانى، أن حصار روسيا لموانئ البحر الأسود تسبب في منع صادرات الغذاء إلى العالم، موضحا أن وقف الحرب هو السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الغذاء.

وتابع فولوديمير زيلينسكي، أنه يجب أن يقصي المجتمع الدولي روسيا من المؤسسات المالية.

 

 


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