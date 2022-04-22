وقالت الحكومة الفيدرالية اليوم الجمعة، إنه بدءًا من 25 أبريل في الساعة 1 صباحًا بالتوقيت الشرقي، لن يُطلب من الأطفال في تلك الفئة العمرية الذين يرافقهم أحد الوالدين الملقحين بالكامل أو الوالد أو الوصي إكمال اختبار "كوفيد-19" قبل الدخول، ومع ذلك ستظل اختبارات ما قبل الدخول مطلوبة للمسافرين الذين تم تطعيمهم جزئيًا أو غير الملقحين الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر والذين هم مؤهلين حاليًا للسفر إلى كندا.

وأضافت الحكومة أن الأطفال دون سن الخامسة غير مطالبين بتقديم نتيجة اختبار "كوفيد-19".



يأتي تخفيف القواعد الحدودية بعد أن قررت أوتاوا إلغاء متطلبات الإختبار الجزيئي قبل الوصول للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل في نهاية فبراير.

وكجزء من إعلان، اليوم الجمعة، قالت الحكومة إن المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل لن يكونوا مطالبين بتقديم خطة الحجر الصحي عند الدخول.