قاتل مسنة الغربية: بعد ما موتتها لم أجد في شقتها ما أسرقه

كتب محمود عبد الراضي

اعترف "لص" بمحاولته سرقة سيدة مسنة، إلا أنها قاومته فقتلها ولم يجد ما يسرقه، حيث قال المتهم في اعترافاته: "جدتي تقيم بالقرب من منزل الضحية، وعرفت أن المجني عليها مسنة وتقيم برفقة ابنها المعاق، فاختمر في ذهني سرقتها".

وأضاف المتهم: "وضعت خطة للتخلص من الضحية، حيث تسللت لشقتها، إلا أنها شعرت بوجودي فأسكنت سكينا في جسدها، وفتشت في الشقة فلم أجد ما أسرقه.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بالغربية، وتم ضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية، بالعثور على جثة (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) داخل مسكنها.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالغربية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأضاف أن المجنى عليها جارة جدته، وأنه على علم بأنها مقيمة رفقة نجلها "معاق ذهنياً"، فعقد العزم على سرقتها، وعقب دخوله فوجئ بتواجد المجنى عليها بصالة الشقة فحاولت الإستغاثة ، إلا أنه بادرها بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته ، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها ، وعقب ذلك قام بالبحث عن أى أموال أو مصوغات ذهبية بالشقة إلا أنه لم يعثر على شئ فلاذ بالهرب، وأرشد عن السلاح المستخدم، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.