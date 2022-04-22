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غروب وبهجة وهواء البحر.. أحلى فطار على شاطئ بورسعيد.. فيديو

الجمعة، 22 أبريل 2022 09:00 م
غروب وبهجة وهواء البحر.. أحلى فطار على شاطئ بورسعيد.. فيديو فطار على شاطئ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من الإفطار الرمضاني على مشهد الغروب بشاطئ محافظة بورسعيد، بالتزامن مع تجمع العشرات من الأهالي على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

 

ويشهد شاطئ محافظة بورسعيد، إقبال الأهالي والزوار من المحافظات الأخري خلال تناول وجبات الإفطار، بالتزامن مع الطقس الربيعي المعتدل، وذلك بكافتيريات الشاطئ.

وتقوم الكافتيريات بتقديم الأطعمة على الشاطئ بأشكال مختلفة منها بالطريقة الغربية وأخرى بالطريقة البدوية، هذا بالإضافة إلى الحلويات الشرقية والغربية.

وتعددت المشاهد على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، من استمتاع البعض بممارسة الرياضة والألعاب الرياضية المختلفة، هذا بجانب الجلوس أمام مياه البحر والاستمتاع بمشهد الغروب.

وشدد محافظ بورسعيد، على مدير الشاطئ طارق عثمان، بتخفيض الأسعار للكراسي والشماسي خلال هذه الأيام وحتى عيد الفطر المبارك لجذب الأهالي والزوار.

 


بورسعيد

اخبار المحافظات

شاطئ بورسعيد

البحر الأبيض المتوسط

فطار

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