الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف بالحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 27 درجات والصغرى 12