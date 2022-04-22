اليوم السابع
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أكرم القصاص
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عمران خان يطالب بانتخابات مبكرة فى باكستان بعد حجب الثقة عنه

الجمعة، 22 أبريل 2022 10:27 ص
عمران خان يطالب بانتخابات مبكرة فى باكستان بعد حجب الثقة عنه عمران خان
وكالات الأنباء

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طالب رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، بانتخابات جديدة فى ظل اضطراب سياسى بعد تولى حكومة جديدة مقاليد السلطة وحذر من أن الحكومة تواجه تحديات ضخمة لإنعاش الاقتصاد المتعثر، وفقا لما نقل موقع "مونت كارلو" الدولية.

واستقال خان مع أكثر من 100 مشرع بالبرلمان ينتمون لحزبه بعد خسارته تصويتا بحجب الثقة .

وقال خان أمام حشد ضم عشرات الآلاف بمدينة لاهور في شرق باكستان وهو ثالث تجمع عام ضخم منذ فقد السلطة لزيادة الضغط على الحكومة الجديدة "أيا كان من ارتكب خطأ، فهناك طريقة واحدة لتصحيحه وهي إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن".

وطلب خان من مؤيديه الاستعداد لتلبية دعوته للزحف نحو إسلام اباد إذا تأخرت الاستجابة لطلبه بانتخابات مبكرة. وقال "انتظروا ندائي".

يذكر أن رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف شكل حكومة ائتلافية ضمت أحزابا معارضة كانت متنافسة في السابق .


باكستان

عمران خان

اخبار باكستان

رئيس وزراء باكستان السابق

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