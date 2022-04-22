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علاج طبيعى القاهرة تنظم حفل يوم الخير للأطفال الأيتام وذوى القدرات الخاصة

الجمعة، 22 أبريل 2022 09:47 ص
علاج طبيعى القاهرة تنظم حفل يوم الخير للأطفال الأيتام وذوى القدرات الخاصة احتفالية يوم الخير والعطاء للأطفال الأيتام
كتب ـ محمد صبحى

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نظمت كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، احتفالية يوم اليتيم تحت عنوان "يوم الخير والعطاء" بحضور 70 طفلًا من الأطفال اليتامى وذوي القدرات الخاصة لقضاء يوم ثقافي وترفيهي بالجامعة لاحتضان الأطفال الأيتام وإكرامهم.
 
حضر فعاليات الاحتفالية الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي وأعضاء هيئة التدريس، حيث تمثل الاحتفالية صورة من صور التكافل الاجتماعي في تقديم الرعاية والاهتمام بالأطفال بصورة عامة والأيتام وذوي القدرات الخاصة بصفة خاصة.
 
وتضمن برنامج الاحتفالية الترحيب بالأطفال الأيتام والتقاط الصور التذكارية معهم، وتقديم أغان وفقرات فنية وعروض للأطفال، إلى جانب توزيع الهدايا والألعاب والملابس لإدخال الفرحة والسرور عليهم.
 
وفي نهاية الاحتفالية، عبر الأطفال عن سعادتهم بالحضور إلى جامعة القاهرة، ووجهوا الشكر لإدارة الجامعة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس على تنظيم الحفل وإدخال الفرحة إلى قلوبهم.
 
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