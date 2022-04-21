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طلاب قسم الجغرافيا بـ"آداب القاهرة" فى زيارة علمية للمرصد الفلكى الكبير بالقطامية

الخميس، 21 أبريل 2022 04:23 م
طلاب قسم الجغرافيا بـ"آداب القاهرة" فى زيارة علمية للمرصد الفلكى الكبير بالقطامية جانب من الزيارة
كتب محمد صبحى

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نظمت كلية الآداب جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور شريف شاهين عميد الكلية، زيارة علمية لطلاب قسم الجغرافيا للمرصد الفلكي الكبير بالقطامية، وذلك في إطار الزيارات الميدانية والعلمية التي تنظمها الجامعة لطلابها.
 
وتضمنت الزيارة شرحًا مفصلًا من الدكتور محمد الصادق مدير المرصد الفلكي الكبير بالقطامية عن خريطة السماء وحركة المجرات والنجوم والكواكب، كما قام أحد المهندسين المشرفين على قبة المرصد بشرح تفصيلي عن كيفية تشغيل المرصد وحركته الدورانية مع حركة دوران الأرض.
 
وخلال الزيارة العلمية استخدم الطلاب وعددهم نحو 20 طالبا وطالبة، التليسكوب الإلكتروني والكاميرات لتحديد خط الأفق للسماء لرصد حركة القمر، ورسم تضاريس سطح القمر، ومعرفة كيفية تحديد الاتجاهات الأصلية ليلًا، والاهتداء بمجموعة النجوم السبعة للدب الشمالي، وكذلك رصد حركة مجرة أندروميدا وهي المجرة الأقرب من مجرة درب التبانة.
 
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محمد الخشت

جامعة القاهرة

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